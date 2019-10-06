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Китайцы вслед за Total ушли из иранского газового проекта

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Китайцы вслед за Total ушли из иранского газового проекта

Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что китайская нефтегазовая компания CNPC отказалась от разработки иранского газового проекта «Южный Парс 11», пишет агентство Shana.

«Да, они ушли», — сказал министр отвечая на вопрос, вышла ли китайская компания CNPC из проекта.

Он добавил, что теперь иранская компания Petropars будет в одиночку заниматься разработкой «Южного Парса 11».

Отвечая на вопросы журналистов о том, почему проект изначально не был отдан Petropars, Зангане заявил, что Иран намеревался привлечь иностранный капитал для разработки проекта.

«Южный Парс» — крупнейшее в мире месторождение природного газа. Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) в начале июля подписала соглашение о разработке фазы 11 «Южного Парса» с французской Total. Сумма контракта составила 1 миллиард долларов. При этом контракт давал возможность китайской CNPC забрать долю Total (50,1%), если французская компания выйдет из проекта. Доля CNPC в «Южном Парсе» составляла 30%, еще 19,9% — у иранской компании Petropars.

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Об окончательном выходе из проекта под давлением антииранских санкций США Total уведомила 20 августа 2018 года. В конце ноября того же года CNPC официально заменила Total в проекте «Южный Парс 11», однако фактически так и не начала там работать.

газ, Иран, CNPC
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