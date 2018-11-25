Принц Гарри и Меган Маркл уезжают из Лондона

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены в начале 2019 года переехать из Кенсингтонского дворца на западе Лондона в усадьбу Фрогмор хаус в графстве Беркшир. Как сообщили в субботу в Кенсингтонском дворце, переезд герцога и герцогини Сассекских связан с предстоящим весной 2019 года рождением их первенца.

В настоящее время идет реконструкция усадьбы, расположенной неподалеку от Виндзорского дворца, где проходила церемония бракосочетания принца и его избранницы. В заявлении пресс-службы британской королевской семьи подчеркивается, что это место «имеет особое значение» для пары, которая рада предстоящему переезду. При этом, по данным газеты The Sun, ремонт усадьбы и обеспечение должных мер безопасности в новой резиденции их высочеств, обойдутся налогоплательщикам в несколько миллионов фунтов стерлингов.

В белоснежном загородном доме, построенном в конце XVII века, ранее проживало немало особ королевской крови, включая жену Георга III (1738-1820) королеву Шарлотту, детей королевы Виктории (1819-1901) и даже сестру последнего русского царя Николая II (1868-1918) великую княгиню Ксению Александровну, которая бежала в Европу после революции 1917 года.

Поскольку графство Беркшир граничит с Большим Лондоном, принц Гарри и Меган Маркл уезжают не так далеко от своего прежнего жилья. Их новый дом будет располагаться лишь чуть более, чем в 30 км от прежнего. Как пишут британские газеты, переезд позволит принцу Гарри «выйти из тени старшего брата» — принца Уильяма, который вместе с семьей также проживает на территории Кенсингтонского дворца. Таблоиды даже пишут о том, что причиной переезда являются напряженные отношения между братьями.

Ребенок, которого ждут герцог и церцогиня Сассекские станет седьмым в очереди наследования британского престола после принца Уэльского Чарльза, своего дяди принца Уильяма, его детей, то есть своих двоюродных братьев и сестры — Джорджа (2013 год рождения), Шарлотты (2015 год рождения), Луи (2017 год рождения), и, наконец, своего отца, принца Гарри. Он также станет седьмым правнуком или правнучкой правящего монарха, Елизаветы II.

Церемония бракосочетания Гарри и Меган состоялась 19 мая этого года в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.