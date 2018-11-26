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Письмо в поддержку главы ГАCИ Кудрявцева подписали 24 проблемных застройщика Киева, - блогер

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Письмо в поддержку главы ГАCИ Кудрявцева подписали 24 проблемных застройщика Киева, - блогер

Поддержав инициативу 150-ти народных депутатов, девелоперы подписались под коллективным письмом премьеру с просьбой не увольнять главу ГАСИ — А. Кудрявцева. Однако, из 37 подписантов — 24 оказались проблемными застройщиками, а остальные участники списка опровергают свою причастность.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Дмитрий Вовнянко.

«Із головою Держархбудінспеції — Олексієм Кудрявцевим трапився цікавий курйоз. Його підтримали основні схемними будівельного ринку, які лише в Києві „напилососили“ в чорну сотні мільйонів доларів. В тому числі, сумнозвісний Войцеховський. Підтримали, звісно, не відкрито, а через своїх номінальних директорів, що начебто очолюють ці, добре відомі обманутим інвесторам, будівельні компанії.

Как оказалось, хорошо известные на рынке недвижимости проблемные застройщики скрылись за именами подставных директоров. В частности, среди застройщиков, поддержавших реформу ГАСИ и А. Кудрявцева лично, были обнаружены компании А. Войцеховского („Мегаполисстрой“ и „Техэнерго“).

Остальные компании, такие как ’’Укрбудінвест», «Добробут», «МІТБУД» и тд. также фигурируют на сайте Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам, как проблемные застройщики, против которых идут активные судебные процессы или акционеры которых находятся в розыске.

«Ви можете подумати, що це організували якихось ФОПів, що будують продуктові магазини та будки підписати, але підписали його дуже відомі у колах обманутих вкладників компанії, хоч і від імені директорів, а не акціонерів. В підсумку, із 37 підписавших — 24 значяться в списках проблемних забудовників, проти яких йдуть активні судові процеси. А іншими 13 учасниками, впевнений без їх відома, просто розмішали список та додали йому вагомості. Тому, що спростувати таку заяву — теж непросто. Як виглядатимуть заголовки на наступний день? Один із найбільших девелоперів країни не підтримує голову ДАБІ? І як потім цьому девелоперу далі працювати? Так, що прес-служба Кудрявцева спрацювала на 5 із 5» — также отмечает в своем посте Дмитрий Вовнянко

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Напомним, ранее 150 нардепов направили коллективное письмо Премьеру с просьбой оставить А. Кудрявцева на должности главы ДАБИ, сославшись на то, что обвинения застройщиков в растущей строительной коррупции — это лишь информационная атака против антикоррупционной политики ведомства.

ГАСИ, Алексей Кудрявцев
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