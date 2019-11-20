ГАСИ аннулировала разрешение на строительство в центре Киева

Госархстройинспекция на основании обращения депутата Киевского городского совета Ольги Балицкой осуществила документальную проверку правомерности выдачи градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка на ул. Гоголевской 32-В в Шевченковском районе города Киева. В ходе проверки установлено несоответствие намерений застройки земельного участка Генеральному плану города Киева. По результатам документальной была проведена внеплановая проверка и принято решение об отмене действия градостроительных условий и ограничений.
Как сообщается на сайте ведомства, в соответствии с нормами Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» приказом Госархстройинспекции аннулировано разрешение на выполнение строительных работ IV 113192280670 на строительство жилого дома на ул. Гоголевская 32-В в Шевченковском районе города Киева, заказчиком которого является ОАО «АВИАКОМПАНИЯ «ВИТА».
«На сегодняшний день по г. Киеву много вопросов, особенно в части выдачи разрешений. Но Госархстройинспекция меняет подходы к выполнению функций по надзору и контролю, сейчас принимаются реальные меры по недопущению незаконных застроек », - отметил и.о. главы ГАСИ Александр Строкач.
В ведомстве напоминают, что в конце сентября текущего года началась кадровая перезагрузка Госархстройинспекции. Главная задача, определенная руководителем, — остановить строительный беспредел по всей Украине.
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