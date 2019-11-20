Войти
Украина пока не договорилась с МВФ, но «подошла достаточно близко»
позиция
Украина пока не договорилась с МВФ, но «подошла достаточно близко»
Волкер рассказал об отношении Трампа к Зеленскому
дружба народов
Волкер рассказал об отношении Трампа к Зеленскому

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

регулирование
RSS

ГАСИ аннулировала разрешение на строительство в центре Киева

233
ГАСИ аннулировала разрешение на строительство в центре Киева

Госархстройинспекция на основании обращения депутата Киевского городского совета Ольги Балицкой осуществила документальную проверку правомерности выдачи градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка на ул. Гоголевской 32-В в Шевченковском районе города Киева. В ходе проверки установлено несоответствие намерений застройки земельного участка Генеральному плану города Киева. По результатам документальной была проведена внеплановая проверка и принято решение об отмене действия градостроительных условий и ограничений.

Как сообщается на сайте ведомства, в соответствии с нормами Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» приказом Госархстройинспекции аннулировано разрешение на выполнение строительных работ IV 113192280670 на строительство жилого дома на ул. Гоголевская 32-В в Шевченковском районе города Киева, заказчиком которого является ОАО «АВИАКОМПАНИЯ «ВИТА».

«На сегодняшний день по г. Киеву много вопросов, особенно в части выдачи разрешений. Но Госархстройинспекция меняет подходы к выполнению функций по надзору и контролю, сейчас принимаются реальные меры по недопущению незаконных застроек », - отметил и.о. главы ГАСИ Александр Строкач.

Читайте также: ЕС обещает и дальше поддерживать Украину на пути реформ и евроинтеграции

В ведомстве напоминают, что в конце сентября текущего года началась кадровая перезагрузка Госархстройинспекции. Главная задача, определенная руководителем, — остановить строительный беспредел по всей Украине.

Киев, ГАСИ, застройка
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 20 ноября 2019
Вторник, 19 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

«Сладкий привет» для Тимошенко

Действующий президент Зеленский крайне жёстко «прошёлся» по амбициям Юлии Владимировны Тимошенко. Нетрадиционно для нас. Я бы даже сказал, что он прямо высмеял ее в самом неприглядном стиле. Мгновенно сделал своим искренним врагом.
Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
журналист

Война русских за украинский АПК

МЭРТ и Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудили спецрасследования, чтобы разобраться, что за импортные удобрения начали заходить в Украину. В рамках расследования предстоит услышать ответы на многие вопросы. Один из них: если страна сама еще недавно импортировала удобрения или производила их в минимальном объеме для собственных нужд – откуда вдруг взялись огромные объемы для поставок в Украину?
Василий Голян
Василий Голян
доктор экономических наук, профессор

Чому законопроект про продаж землі від «слуг народу» – це антипод Земельного кодексу Медведчука

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року і проголосований 13 листопада законопроект №2178-10 – це законодавчі акти-антиподи. Якщо перший законодавчий акт створив інституціональне підґрунтя для реалізації конституційного права українських селян володіти та розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення та запобігав поглинанню найбільшого багатства України іноземцями, то другий – «відкриває шлюзи» для поглинання українських сільськогосподарських земель акулами транснаціонального капіталу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016