Постпред Украины при ООН заявил о возможном захвате Мариуполя и Бердянска

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что разведывательные данные говорят о возможном захвате РФ украинских городов на Азовском море — Мариуполя Донецкой области и Бердянска Запорожской области.
«Дальнейшая эскалация ситуации РФ не может быть исключена. По имеющимся оперативным данным, есть явная угроза вторжения и захвата Мариуполя и Бердянска, дальнейших агрессивных действий и провокаций со стороны пограничной службы РФ, ФСБ и ВМС России», — сказал Ельченко на спецзаседании Совбеза ООН по ситуации в Украине в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что Украина готова урегулировать ситуацию дипломатическими и политическими средствами.
«Преступный режим Кремля показал, что он не остановится свою агрессивную политику и готов идти на любые агрессивные действия в отношении украинского государства», — резюмировал дипломат.
Ельченко подчеркнул, что Украина нуждается в усилении санкций в отношении РФ.
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