Украина выступает за отмену права вето в Совете безопасности ООН

Постпред Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко в субботу заявил, что Украина выступает за поэтапную отмену права вето в Совете безопасности ООН.
«Важно найти активную модель участия ООН в решении тех сложных вызовов, которые стоят перед Украиной... в политическом, сфере безопасности и гуманитарном измерениях. Наше государство также последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, что особенно актуально в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета безопасности», — отметил Ельченко в своей статье для издания «Зеркало недели».
Он добавил, что когда постоянный член Совета безопасности является стороной конфликта, он должен быть ограниченным в возможности применения права вето по вопросу, в котором он — заинтересованная сторона.
Ранее евродепутат от Италии Марио Боргезио внес в проект этой резолюции поправку с предложением снять санкции с РФ, но она не вошла в итоговый текст после голосования в комитете.
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