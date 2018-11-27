Суд в Казахстане приговорил бывшего главу БТА Банка к пожизненному заключению

Жамбылский областной специализированный межрайонный суд по уголовным делам приговорил экс-главу БТА Банка Мухтара Аблязова, обвиняемого в убийстве его бывшего партнера Ержана Татишева, к пожизненному заключению. Об этом сообщает Tengrinews.

«Окончательно к отбытию Аблязову Мухтару Кабуловичу назначить пожизненное лишение свободы с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях на три года», — сказал судья Кенжегали Кенженбеков. Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента заключения его под стражу.

Татишев был убит в 2004 году. За его убийство осудили бизнесмена Муратхана Токмади. Однако позднее Токмади заявил, что застрелил Татишева по приказу Аблязова, чтобы тот получил контроль над банком.

В июне 2017 года суд Алматы заочно приговорил Аблязова к 20 годам тюрьмы, признав его виновным в создании преступного сообщества, отмывании денег, растрате имущества и других преступлениях. В марте 2018 года организованное Аблязовым движение «Демократический выбор Казахстана» было признано в стране экстремистским.

Аблязов несколько лет скрывается во Франции, его экстрадиции добиваются Казахстан и Россия. Париж отказывает в выдаче, утверждая, что эта просьба преследует политические цели.