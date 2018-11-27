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«Голос Украины» обнародует другой указ президента о введении военного положенная

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«Голос Украины» обнародует другой указ президента о введении военного положенная

Указ президента Украины, который в понедельник приняла Верховная Рада, о введении военного положения сроком на 30 дней, сейчас прорабатывается в юридическом управлении и в среду, 28 ноября будет официально опубликован в парламентской газете «Голос Украины», сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар (фракция «Народный фронт»).

«К сведению журналистов. В газете „Урядовый курьер“ опубликован указ президента, который было направлен в Верховную Раду. Тот документ о введении военного положения, который парламент принял вчера (о 30 днях) сейчас прорабатывается в юруправлении и будет завтра напечатан в газете „Голос Украины“», — написала Сюмар на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

«Очевидно, это не та тема, где возможны манипуляции с датами или иными формулировками», — подчеркнула она.

В свою очередь вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в комментарии под постом главного редактора «Радио НВ» Валерия Калныша" в соцсети Фейсбук отметила, что в газете «Урядовый курьер» во вторник был ошибочно напечатан указ президента о введении в действие решения СНБО о военном положении, где указана дата его начала с 26 ноября.

«Выяснили. Ошибочно напечатано, ответственные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Объявление об опровержении будет напечатано. Данный указ вообще отменен. В завтрашнем выпуске будет обнародован закон и соответствующий указ», — сообщила Климпуш-Цинцадзе.

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Напомним, что 26 ноября Верховная Рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента Петра Порошенко сроком на 30 суток. Однако пока не ясно, с какого времени и числа оно вводится, так как в первом варианте президентского указа значилось: с 14.00 26 ноября сроком на 60 суток. В то время президент Петр Порошенко в своем телеобращении заявил, что принял решение о том, что дата введения военного положения будет скорректирована — 9:00 28 ноября 2018 года. Финальный текст указа, который был проголосован парламентом, пока не опубликован.

военное положение
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