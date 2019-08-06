Нацполиция зафиксировала нарушения на митинге, организованном Жанарой Ахметовой

Состоявшаяся 19 июля в центре Киева «Акция солидарности с женщинами Казахстана», организованная Жанарой Ахметовой, которую связывают с экс-владельцем БТА Банка Мухтаром Аблязовым, завершилась скандалом. Сотрудники Национальной полиции составили протокол по факту злостного неповиновения законному распоряжению или требованию полицейского по охране общественного порядка, сообщают Комментарии.

Ранее украинские СМИ сообщали о нарушениях, зафиксированных правоохранителями на Майдане Независимости в ходе проведения акции. В частности, публиковалась информация о задержаниях, что ставит под сомнение целесообразность проведения митинга в центре Киева в период избирательной кампании.

В своих материалах СМИ ссылались на экспертов, по мнению которых, характер проведения акции и отношение ее организаторов к законам Украины свидетельствуют о попытке дестабилизации политической ситуации в Киеве накануне дня парламентских выборов.

Издание отмечает, что пребывающая в Украине последние два года Жанара Ахметова была приговорена в Казахстане к семи годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве с квартирами.

В марте этого года Государственная миграционная службы Украины повторно отказала Ахметовой в предоставлении статуса беженца, которого она добивается под предлогом «политических преследований» якобы в связи с ее публикациями по делу Аблязова в Казахстане. Украинские СМИ неоднократно подвергали сомнению источники финансирования правозащитной деятельности Ахметовой в Киеве, связывая их с олигархом.

Напомним, Мухтар Аблязов был объявлен в розыск в 2009 году после проведенной правительством Казахстана национализации БТА Банка. Причиной национализации было предбанкротное состояние кредитного учреждения, на который приходилось около 25% всей платежной системы страны. После национализации Аблязов эмигрировал и также запрашивал политическое убежище — сначала в Великобритании, а позже — во Франции.

Его экстрадиции добиваются Казахстан, где Аблязов приговорен заочно к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества за хищение и вывод из страны 7,5 млрд долл., а также Россия, где ему инкриминируют махинации на 5 млрд долл. Кроме того, претензии на 400 млн долл. к нему имеет Украина. По фактам незаконного выведения средств из БТА Банка и их легализации Нацполиция Украины ведет ряд уголовных производств.

В конце 2018 года Аблязов приговорен казахстанским судом к пожизненному заключению по обвинению в организации умышленного убийства своего бывшего делового партнера — главы БТА-банка Ержана Татишева.