Бывший банкир Аблязов назвал себя лидером протестов в Казахстане

Заочно осужденный в Казахстане экс-глава БТА Банка Мухтар Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в стране.
«Я вижу себя лидером оппозиции... Каждый день протестующие звонят мне и спрашивают: «Что нам делать? Мы стоим здесь: что нам делать?», — цитирует слова Аблязова агентство Рейтер.
В июне 2017 года специализированный межрайонный суд Алма-Аты по уголовным делам признал Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, его приговорили к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд проходил в отсутствие Аблязова, который много лет проживает за рубежом. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, общая сумма причиненного экс-банкиром ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов.
В марте 2018 года Есильский районный суд Астаны признал возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. По версии Генпрокуратуры, целью Аблязова является свержение и захват власти.
Отдельно суд в Казахстане в 2018 году заочно приговорил экс-главу БТА Банка к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе на западе страны — выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице страны, до сих пор идут столкновения с силовиками.
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