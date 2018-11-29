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Наместник Киево-Печерской лавры заявил о давлении на него со стороны власти

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Наместник Киево-Печерской лавры заявил о давлении на него со стороны власти

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил об оказываемом на него и братию давлении со стороны властей.

«Много звучит вопросов, правомерны ли действия власти. Эти действия не являются правомерными, оказывается давление на меня — и угрозы, и звонки — и на многих других. Причин я не могу назвать, я их не знаю», — сказал он на брифинге в четверг.

Митрополит сообщил, что в отношении него открыты дела. «Мне инкриминируют на основании религиозных недоразумений, что я неправильно отношусь к патриарху Варфоломею. Но я к нему отношусь с большим уважением как патриарху», — рассказал наместник Лавры.

Священнослужитель не исключает усиления давления на него и даже обысков. «Я не удивлюсь, если будут обыски и еще большее насилие», — отметил он. При этом митрополит сказал, что не может ответить на вопрос, кто открыл дела против него, поскольку они закрыты от общественности.

Также, по его словам, министерство культуры Украины проводит проверку имущества, которое было передано лавре в советское время. «Минкульт проверяет, а не описывает то, что в 1988 году СССР передало в долгосрочное пользование», — отметил он.

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Киево-Печерская лавра — один из первых по времени основания монастырей в Древнерусском государстве. Основан в 1051 году при Ярославе Мудром монахом Антонием.

В Ближних и Дальних пещерах лавры покоятся нетленные мощи божьих угодников, также в там есть и захоронения мирян, в частности, могила Петра Столыпина. В настоящее время нижняя лавра находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата, а верхняя лавра — в ведении Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

УПЦ, Киево-Печерская Лавра
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