Зеленский отреагировал на петицию, касающуюся Киево-Печерской Лавры

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что распоряжением Кабинета министров Украины от 11 июля 2013 года здания и сооружения по ул. Лаврской, 11 и по ул. Лаврской, 15 в Киеве согласно определенному перечню были переданы в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви (Московского патриархата).
Так глава государства ответил 6 августа на электронную петицию с призывом «оставить Киево-Печерскую лавру в пользовании Украинской православной церкви» и отклонить петицию о расторжении соответствующего договора и передаче Лавры в использование Православной церкви Украины (ПЦУ).
Зеленский отметил, что Кабинет министров конституционно признан тем органом, на который возложено осуществление управления объектами государственной собственности в соответствии с законом. Соответствующие полномочия правительства Украины закреплены также в законе «О Кабинете министров Украины».
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