Полиция возбудила дело о недостаче культурных ценностей в Киево-Печерской лавре

Полиция возбудила уголовное дело в связи с пропажей культурных ценностей, переданных на хранение служителям Киево-Печерской лавры. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте Службы безопасности Украины.

«По материалам СБУ следственным отделом Нацполиции зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) по факту растраты ценностей, которые были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской лавры. Продолжаются следственные действия», — сказано в сообщении.

Напомним, что Министерство культуры Украины в сентябре 2018 года создало комиссию для описи и оценки имущества Лавры.

В начале января в Министерстве культуры сообщили, что комиссия в ходе проверки якобы выявила недостачу 10 предметов, еще два предмета были указаны как находящиеся в аварийном состоянии, 65 — как нуждающиеся в реставрации, 253 — как отреставрированные.