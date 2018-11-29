Украина с начала недели не пустила почти 100 россиян, прилетевших из Минска

Почти 100 граждан РФ, вылетавших с начала этой недели из Минска в Киев, были вынуждены вернуться на Украину из-за отказа во въезде. При этом за последние сутки число таких пассажиров сократилось в четыре раза. Об этом сообщили в четверг в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии.
«За истекшие сутки в Минск возвратились девять граждан России, в том числе один из Запорожья», — проинформировал официальный представитель погранведомства.
При этом Бычковский уточнил, что «в целом по этим направлениям (украинские аэропорты — Ред) ситуация по количественным показателям, структуре пассажиропотока не изменилась».
Отметим, Госпогранслужба Украины утверждает, что пограничники действовали в соответствии с законодательством.
«Граждане Российской Федерации не смогли подтвердить цель поездки, поэтому их не пропустили в Украину», — объяснили пограничники.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016