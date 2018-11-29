Украина с начала недели не пустила почти 100 россиян, прилетевших из Минска

Почти 100 граждан РФ, вылетавших с начала этой недели из Минска в Киев, были вынуждены вернуться на Украину из-за отказа во въезде. При этом за последние сутки число таких пассажиров сократилось в четыре раза. Об этом сообщили в четверг в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии.

«За истекшие сутки в Минск возвратились девять граждан России, в том числе один из Запорожья», — проинформировал официальный представитель погранведомства.

При этом Бычковский уточнил, что «в целом по этим направлениям (украинские аэропорты — Ред) ситуация по количественным показателям, структуре пассажиропотока не изменилась».

Отметим, Госпогранслужба Украины утверждает, что пограничники действовали в соответствии с законодательством.

«Граждане Российской Федерации не смогли подтвердить цель поездки, поэтому их не пропустили в Украину», — объяснили пограничники.