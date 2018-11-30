Войти
Гройсман пошел в атаку – предлагает задерживать российские корабли
позиция
Гройсман пошел в атаку – предлагает задерживать российские корабли
Трамп отменил встречу с Путиным в Аргентине
резонанс
Трамп отменил встречу с Путиным в Аргентине

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Трамп уверяет, что не инвестировал в строительство в России

432
Трамп уверяет, что не инвестировал в строительство в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не вкладывал средства в проект строительства здания в России. Об этом он написал в Twitter.

В четверг бывший юрист президента Майкл Коэн признал вину в даче ложных показаний Конгрессу США. В 2017 году Коэн, выступая в сенатском спецкомитете по разведке, утверждал, что прекратил заниматься обсуждением вопросов о возможности строительства небоскреба Trump Tower в Москве еще в январе 2016 года. В четверг же Коэн признал в суде, что продолжал обсуждения вплоть до июня 2016 года, когда Трамп уже де-факто стал кандидатом Республиканской партии на пост президента США.

Как написал в Twitter американский лидер, он лишь «задумывался о том, чтобы построить здание где-нибудь в России». «Вложил ноль денег, ноль гарантий и не делал проект, — добавил президент. — Охота на ведьм!».

После того, как Коэн признал вину, Трамп заявил, что его бывший юрист пытается «выдумать истории, чтобы ему скостили тюремный срок». По словам президента, он был готов к заключению сделки по строительному проекту в Москве, однако принял решение этого не делать, так как был сосредоточен на борьбе за Белый дом. Трамп также утверждал, что даже в том случае, если бы он в итоге заключил соглашение, в этом не было бы ничего противоправного.

Читайте также: СМИ сообщили о планах Трампа подарить Путину пентхаус в Москве

В свою очередь, адвокат президента Рудольф Джулиани сообщил газете The New York Times, что ответы на вопросы, которые президент в письменном виде отправил спецпрокурору Роберту Мюллеру, включали объяснение по поводу обсуждавшегося проекта строительства небоскреба в Москве. По словам адвоката, Трамп в том числе описал свои разговоры с Коэном по этому вопросу и отметил, что «было предложение о строительстве небоскреба, оно обсуждалось с Коэном, также было необязывающее соглашение о намерении, и дальше этого дело не пошло».

Дональд Трамп, Майкл Коэн, Trump Tower
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 30 ноября 2018
Четверг, 29 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Кого выбрать президентом?

Наличие избирательного права не дало возможности нам выбирать лучшего. Все банально просто. Не может выбрать лучшего тот, кто сам не знает по каким параметрам оценивать будущего лидера. В этом и проблема. Людям дали возможность выбирать, а они не могут им толком распорядится, потому что не знают как. С таким же успехом можно президента выбирать с помощью рулетки!
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О субъектности и объектности в экономике

Внешние факторы влияют на политику Украины в гораздо большей мере, чем принято считать в экспертном сообществе – наша страна является объектом геополитики. То же самое нужно сказать и об экономике. Достаточно привести одну цифру - доля ВВП Украины в мировом ВВП составляет чуть более 0,1% - и становится ясно: мы ничтожно малы в масштабе мировой экономики, полностью от нее зависим, являясь объектом.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Майдане, реформах и ожиданиях

Почему спустя 5 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. Никто не станет осуществлять реформы, если они подрывают основы могущества потенциальных реформаторов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016