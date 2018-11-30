Трамп уверяет, что не инвестировал в строительство в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не вкладывал средства в проект строительства здания в России. Об этом он написал в Twitter.

В четверг бывший юрист президента Майкл Коэн признал вину в даче ложных показаний Конгрессу США. В 2017 году Коэн, выступая в сенатском спецкомитете по разведке, утверждал, что прекратил заниматься обсуждением вопросов о возможности строительства небоскреба Trump Tower в Москве еще в январе 2016 года. В четверг же Коэн признал в суде, что продолжал обсуждения вплоть до июня 2016 года, когда Трамп уже де-факто стал кандидатом Республиканской партии на пост президента США.

Как написал в Twitter американский лидер, он лишь «задумывался о том, чтобы построить здание где-нибудь в России». «Вложил ноль денег, ноль гарантий и не делал проект, — добавил президент. — Охота на ведьм!».

После того, как Коэн признал вину, Трамп заявил, что его бывший юрист пытается «выдумать истории, чтобы ему скостили тюремный срок». По словам президента, он был готов к заключению сделки по строительному проекту в Москве, однако принял решение этого не делать, так как был сосредоточен на борьбе за Белый дом. Трамп также утверждал, что даже в том случае, если бы он в итоге заключил соглашение, в этом не было бы ничего противоправного.

В свою очередь, адвокат президента Рудольф Джулиани сообщил газете The New York Times, что ответы на вопросы, которые президент в письменном виде отправил спецпрокурору Роберту Мюллеру, включали объяснение по поводу обсуждавшегося проекта строительства небоскреба в Москве. По словам адвоката, Трамп в том числе описал свои разговоры с Коэном по этому вопросу и отметил, что «было предложение о строительстве небоскреба, оно обсуждалось с Коэном, также было необязывающее соглашение о намерении, и дальше этого дело не пошло».