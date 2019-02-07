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Трамп требовал $20 млн за название своим именем башни в Москве

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Трамп требовал $20 млн за название своим именем башни в Москве

В 2006 году нынешний президент США Дональд Трамп запросил $20 млн за разрешение дать название Trump Tower небоскребу, который должны были построить в Москве, рассказал Bloomberg предприниматель, основатель девелоперской компании MosCityGroup Павел Фукс.

По словам Фукса, в 2006 году он встречался в Москве с дочерью Трампа Иванкой и его сыном Дональдом для обсуждения планов строительства небоскреба. Фукс также рассказал, что предлагал выплатить Трампу $10 млн в рассрочку за то, чтобы тот разрешил назвать небоскреб Trump Tower, однако Трамп потребовал единовременной выплаты $20 млн.

«Он говорил, что $20 млн — это не деньги. Я сказал: „Нет, это большая сумма“. Мы не смогли договориться», — рассказал Фукс.

При этом Bloomberg уточняет, что не располагает какими-либо подтверждениями слов Фукса.

В сентябре 2017 года телеканал CNN опубликовал письмо Trump Organization о предварительной сделке по строительству небоскреба в Москве. Несостоявшийся проект предполагал строительство в центре столицы России высотки с кондоминиумами, гостиничной и коммерческой недвижимостью премиум-класса, а также спа-центра под брендом дочери американского президента Иванки Трамп. Здание должно было называться Trump World Tower Moscow.

В январе 2018 года BuzzFeed со ссылкой на различные документы опубликовала эскизы, по которым здание в Москве задумывалось как самый высокий небоскреб в Европе. В материалах издания упоминалось, что компания Трампа получила бы $4 млн плюс проценты от продажи недвижимости (ставки были согласованы в размере от 5 до 1% в зависимости от стоимости проданных площадей), аренды офисных помещений, выручки от продажи напитков и питания.

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Историю о затребованных Трампом $20 млн Фукс рассказал также в большом интервью «Украинской правде» в двух частях. «Он уникальный вообще. Очень импульсивный. Очень открытый. Такой вот прямо friendly. У него уникальная харизма, он может влюбить в себя человека. Располагает», — рассказал Фукс о Трампе.

Дональд Трамп, Павел Фукс, Trump Tower
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