Продан на допросе отказался давать показания

30 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро провели допрос бывшего и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Faceboоk.
«Подозреваемый, нарушая обещания в публичной плоскости о предоставлении показаний и документов по существу врученного подозрения сразу после возвращения в Украину, от дачи показаний отказался на основании ст.63 Конституции Украины, никаких документов в обоснование своих доводов по существу подозрения не предоставил», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что ни подозреваемый, ни его защитники не показали «никаких подтверждающих документов» об уважительности причин отсутствия Продана на территории Украины и о прохождении лечения.
Напомним, САП подозревает Мирослава Продана в получении 89 миллионов гривен во время работы на должностях и.о. заместителя и председателя Государственной фискальной службы с июля 2016 по июнь 2018 года.
Согласно данным следствия, за эти средства Продан приобрел две квартиры в Киеве за 6,7 миллиона, два дома в Турции за 78 миллионов гривен и 3 авто представительского класса за 3,4 миллиона гривен, но оформил их на приближенное лицо.
Также следствие проверяет причастность экс-главы ГФС к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.
5 сентября Кабинет министров уволил и.о. главы Государственной фискальной службы Продана по его собственному заявлению.
16 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно объявила о подозрении в незаконном обогащении Мирославу Продану, поскольку тот не являлся на вызовы.
В САП напомнили, что эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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