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Кудрявцев считает обвинения манипуляциями противников реформ

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Кудрявцев считает обвинения манипуляциями противников реформ

Председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Алексей Кудрявцев считает последние сообщения об отсутствии у него диплома о высшем образовании, попыткой противников помешать проведению реформ.

Об этом Обозревателю сообщил сам глава ведомства, отметив, что дискредитация против него началась с момента назначения нового главы ГАСИ в Одесской области Василия Буюкли. Это одна из причин, по которой началась негативная кампания против Кудрявцева.

«Был назначен новый руководитель, и он начал наводить там порядок. Сегодня уже можно констатировать положительные изменения в области: есть общественность, которая его поддерживает, есть застройщики, которые видят изменения, есть малый и средний бизнес, который может это подтвердить», — рассказывает чиновник.

Вторая причина, по мнению руководителя ГАСИ — это проведение кардинальных реформ в структуре госучреждения.

«В последние годы в Госстройинспекции внедрены значительные реформы: децентрализация, прозрачность выдачи разрешительной документации, прозрачность при проверках, а также наш последний шаг, который уже два месяца, как работает — это новая платформа „Прозрачная ГАСИ“, которая не дает возможности манипулировать при выдаче разрешительных документов», — говорит Кудрявцев.

По его словам, команде ГАСИ осталось два месяца, чтобы полностью завершить начатые реформы.

«Сегодня мы делаем все, чтобы перейти от карательного органа в более консультативно-административный. И те люди, которые выступают против этого, они и создают эту кампанию в интернете против меня», — отмечает чиновник, подчеркивая, что сейчас идет серьезное сопротивление тем реформам, которые они вместе с командой пытаются завершить.

Кудрявцев также объяснил ситуацию с дипломом: «Хочу акцентировать внимание, что на момент назначения меня 26 июня 2015 года на должность Председателя Госархстройинспекции я имел два украинских диплома — Киевского международного университета гражданской авиации по направлению подготовки „Менеджмент“ (бакалавр менеджмента), а также Национального университета „Одесская юридическая академия“ по специальности „Правоведение“ (специалист юрист). А вся информация в СМИ о поддельных документах является манипуляцией тех, кто не хочет, чтобы реформы в строительной отрасли были продолжены».

Алексей Кудрявцев подтвердил наличие высшего образования
Пресс-служба ГАСИ

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Кудрявцев предоставил поддельные диплом о высшем образовании, вступая в должность.

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Ранее Кабмин инициировал служебную проверку правдивости предоставленных Кудрявцевым документов во время пребывания на посту главы ГАСИ. Провести ее поручили НАГС совместно с Министерством внутренних дел и Министерством образования.

ГАСИ, Алексей Кудрявцев
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