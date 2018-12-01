Европарламент хочет прекратить действие соглашения о партнерстве с Россией

Европарламент предлагает рассмотреть приостановку действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Россией и перейти к точечному сотрудничеству «только по темам, которые представляют «взаимный интерес», признавая при этом, что «Россия останется одним из ключевых партнеров ЕС в обозримом будущем». Об этом говорится в опубликованном в пятницу проекте доклада Европарламента по отношениям с Россией, голосование по которому состоится в марте 2019 года.

«Европарламент считает, что действие СПС должно быть прекращено. Отношения России и ЕС должны быть переформатированы и должны продолжаться только по тем направлениям, которые необходимы и представляют взаимный интерес, чтобы гарантировать безопасность и мирный европейский порядок», — говорится в документе. При этом в нем перечислены все известные на сегодняшний день обвинения в адрес России.

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве было подписано в 1998 году. В 2007 году были начаты переговоры о новом соглашении, однако переговоры по этому соглашению четыре раза приостанавливались: в 2008 году в результате кризиса с запретом Россией поставок на свой рынок польского мяса, сразу после разблокирования в том же 2008 году — после вторжения России в Грузию, еще через полгода, после разморозки, они фактически застопорились до вступления России в ВТО, и последний раз они были приостановлены ЕС в 2014 году после аннексии Крыма.

Кроме того, Европарламент предложил Еврокомиссии рассмотреть наращивание финансовой поддержки активистам гражданского общества, независимым СМИ, журналистам, проводящим расследования, и неправительственным организациям в России.

Европарламент также призывает к всемерному расширению контактов между людьми, в частности через активное использование программы студенческих обменов ЕС «Эразмус мундус», подчеркивая, что ЕС может предложить России самые широкие возможности «по студенческой мобильности» среди прочих ее партнеров. Европарламентарии также призывают институты ЕС и страны сообщества «прилагать больше усилий для укрепления европейских структур, особенно в сфере кибербезопасности и СМИ», а также призывают к «более активному продвижению европейских ценностей на русском языке с использованием Восточной группы стратегических коммуникаций ЕС».

В проекте доклада отмечается, что страны ЕС должны «быть готовы к введению новых санкций, в том числе персональных ограничений на въезд в ЕС в ответ на российские действия». Кроме того, европарламентарии в очередной раз предлагают «принять европейскую версию акта Магнитского».

Все резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению институтами и странами ЕС.