Волкер призвал страны Запада ужесточить санкции против России

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США и ЕС должны рассмотреть возможность усиления санкций против России из-за инцидента, который произошел в Керченском проливе. Об этом он сказал в интервью Suddeutsche Zeitung.
«После агрессии РФ в Керченском проливе отношения с Москвой находятся на новом уровне. Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а европейцы и американцы должны рассмотреть дальнейшие санкции», — подчеркнул Волкер.
Также дипломат заявил, что «РФ должна освободить украинских моряков и корабли».
Кроме этого, Волкер сказал, что не верит в то, что первоначальной целью введения военного положения было желание президента Украины Петра Порошенко перенести выборы.
«Насколько я могу судить, военное положение не помешает демократическим правам украинцев», — отметил он.
Ранее президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что уверен в продолжении санкций против Российской Федерации в следующем месяце. Речь идет о продлении санкций, введенных за агрессию России на Донбассе и оккупацию Крыма в 2014 году. Они не связаны с последними событиями в Азовском море.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.
Захваченных украинских моряков доставили в аннексированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в «нарушении границ».
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