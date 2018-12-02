Полиция задержала трех причастных к обвалу крыши в детской споршколе

Директора фирмы, которая выступила генподрядчиком строительства спортивной арены Вишневской ООШ № 4, прораба и предпринимателя, который осуществлял технический надзор во время строительных работ, задержаны. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

По факту инцидента в Вишневом расследуется уголовное производство по 2 статьям УК Украины — о нарушении правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений (ч.1 ст.275), а также присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст. 191).

Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

«Победитель открытых торгов сейчас находится в изоляторе временного содержания», — отметили в полиции.

Напомним, 1 декабря в спортзале ДЮСШ «Фаворит», который сдали в эксплуатацию в мае 2018 года, обрушилась крыша во время тренировок. Во время инцидента в зале находились 30 детей. Пострадавших в результате обвала нет.

Глава Минмолодьспорта Игорь Жданов заявил, что крыша спорткомплекса обвалилась из-за снега.