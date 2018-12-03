Трамп назвал замечательной встречу с китайским лидером в Аргентине

Президент США Дональд Трамп назвал свою встречу с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине замечательной.

«Моя встреча в Аргентине с президентом Китая Си была замечательной. Отношения с Китаем сделали большой скачок вперед! Произойдут очень хорошие вещи. Мы ведем переговоры с позиции силы, но Китай тоже может много получить, когда сделка будет завершена», — написал глава Белого дома в понедельник в Twitter.

Напомним, что в минувшие выходные Трамп и Си Цзиньпин в ходе встречи на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять усилия для заключения нового торгового соглашения за 90 дней. При этом глава Белого дома согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию на сумму в $200 млрд с 10% до 25%.

Также президент США Дональд Трамп заявил о еще одной победе, одержанной в торговой войне с Китаем. На этот раз речь идет о тарифах на ввоз в КНР американских автомобилей. В своем Twitter Трамп написал, что Китай согласился снизить и отменить ввозные пошлины на машины из США. Сейчас они достигают 40%.