Преодолела ли Украина кризис

Некоторые, формальные показатели, например, динамика ВВП, говорят о преодолении Украиной кризиса. Однако, ряд субъективных и объективных факторов заставляют усомниться в этом. В чем противоречие?

Полагаю, мы оцениваем происходящее в неверной системе координат - в Украине не циклический кризис, а трансформационный кризис. Если кризис трансформационный, то развитие ситуации будет похожим не на 1998-1999 годы и 2008-2009 годы, а на ситуацию конца 1980-х - первой половины 1990-х годов.

На протяжении 7-10 лет будет наблюдаться дальнейшая деиндустриализация, высокая безработица, снижение и примитивизация уровня жизни, самоустранение государства от исполнения социально значимых функций (вынужденное самоустранение – в связи с отсутствием денег для выполнения этих функции).

Итогов трансформационного кризиса может быть два.

Оптимистичный сценарий - уничтожение или значительное снижение веса большинства привычных отраслей экономики (включая металлургию, химическую промышленность, машиностроение, строительство); сохранение на первостепенном месте сельского хозяйства (его будут контролировать западные игроки и госкорпорации КНР); выдвижение на заметные роли небольшого числа таких отраслей экономики, как оффшорное программирование, технический дизайн, туризм.

Пессимистический сценарий - уничтожение или значительное снижение веса большинства привычных отраслей экономики (включая металлургию, химическую промышленность, машиностроение, строительство); сохранение на важнейшем месте сельского хозяйства (его будут контролировать западные игроки и госкорпорации КНР). В этом случае Украина практически исчезнет с экономической карты мира. А государство перестанет выполнять даже элементарные социальные функции.

Исчезли драйверы роста украинской экономики - низкие ставки ФРС и бурные темпы роста в Китае (и некоторых других странах Юго-Восточной Азии), а новых драйверов, за исключением развития сельского хозяйства, не найдено. Если у экономики нет органических мотивов к развитию, то ее перспективы незавидны. Но кого интересует вопрос о мотивах роста экономики? У нас «комсомол» - план по валу, вал по плану.

Пока плутократические варианты осмысления и оформления целей экономического роста вполне устраивают элиты, которые всегда могут сказать, что экономика благополучно растет, а те, кто почему-то не ощущает этого роста - досадное исключение.

Кстати, это не украинский феномен, такова парадигма властных элит практически во всем мире. Фундаментом для послевоенного плутократического общества стал экономоцентризм - обществу стали навязывать экономические цели и практики, соответствующие интересам высших классов, но таким образом, чтобы это выглядело как интересы всех и каждого.