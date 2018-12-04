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Аваков назвал Одессу криминальной столицей страны

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Аваков назвал Одессу криминальной столицей страны

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что за последние несколько месяцев Одесса превратилась в криминальную столицу Украины. Об этом он сказал на брифинге в Одессе, передает пресс-служба МВД.

«Почему Одесса в последние месяцы превратилась в столицу криминального мира Украины? Почему случилось так, что профессиональные рейдеры — активисты стали неотъемлемым атрибутом деловой и политической жизни Одессы?», — возмутился министр.

По его словам, за первый день военного положения в Одессе задержали группу из 17 боевиков, атаковавших строительство, а в другом месте напали на политика.

Он рассказал, что в Одессе местная политическая, деловая и управленческая элиты решили создать собственные бригады боевиков и так называемых общественных деятелей, при этом реальные общественные деятели глубоко «забиты», в том числе и физически.

«Если это стиль управления местной городской власти ... или недостаточное внимание администрации — это предметный разговор, который должен состояться между господином Трухановым (Геннадий Труханов мэр Одессы — Ред.), Степановым (Максим Степанов председатель Одесской ОГА — Ред.). А если у них не хватит собственной воли — мы будем вместе с ними садиться и помогать им», — сказал Аваков и добавил, что мириться с этим нельзя.

По его словам, в Харькове, Днепре, Запорожье таких проблем, как в Одессе, нет.

Министр добавил, что после совещания силовиков в Одессе решили провести проверку экономических схем.

«Для этого сюда подъедут специалисты из других областей, и из Киева в том числе, чтобы попытаться отстраниться от потенциальных рисков и договоренностей в местных правоохранительных органах», — сказал он.

«Очень глупо со стороны одесской деловой и политической элиты присваивать себе такой сомнительный приз, как «столица разгула и уголовного элемента в Украине», — добавил Аваков.

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Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что все строительные работы в Одессе приостановят на месяц и проведут проверку разрешительных документов.

Одесса, Арсен Аваков
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