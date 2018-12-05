Госдеп пообещал России «последствия и боль» из-за Украины

Государственный департамент США в очередной раз призвал российские власти освободить украинских военных моряков, задержанных в Черном море вблизи Керченского пролива. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Госдепа на брифинге 4 декабря.

«Я хочу, чтобы русские восприняли послание о том, что они должны освободить экипажи, иначе последствия и боль будут только нарастать со временем», — приводятся слова чиновника в стенограмме брифинга, опубликованной на сайте ведомства.

«И последнее, что я хотел бы сказать. Я думаю, что русские воспримут это послание. Но если они этого не сделают, им должно быть совершенно ясно, что до тех пор, пока они удерживают экипажи, мы будем продолжать повышать цену, которую им придется заплатить. Они должны освободить экипажи, вернуть корабли, это не тот вопрос, который мы выпустим из зоны нашего внимания», — добавил он.

Также Госдеп в очередной раз призвал страны Европы отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2». Представитель ведомства заявил, что инцидент в Керченском проливе должен напомнить Европе о том, что этот проект — «плохая идея».

Напомним, что 25 ноября российские пограничники захватили три украинских военных корабля в районе Керченского пролива. При этом был применен таран и огонь на поражение, три украинских моряка получили ранения.

Украинская сторона обвинила Россию в агрессии. В Киеве заявили, что корабли двигались, не нарушая международного права, из Одессы в Бердянск, а Керченский пролив и Азовское море являются внутренними водами России и Украины по договору 2003 года, проход по которым для судов этих стран свободный и не требует согласования.