Письмо Эйнштейна о религии продали за $3 миллиона

Письмо Альберта Эйнштейна (1879-1955) философу Эриху Гуткинду, посвященное вопросам религии, продано во вторник на аукционе Christie’s за $2,892 млн. Первоначально этот двухстраничный документ оценивался в $1-1,5 млн.
Как сообщили в пресс-службе аукционного дома, письмо, написанное по-немецки в Принстоне 3 января 1954 года, представляет собой ответ на опубликованную в 1952 году книгу Гуткинда «Выбор жизни: библейский призыв к восстанию» (Choose Life: The Biblical Call to Revolt). В нем Эйнштейн наиболее полно излагает свои религиозные воззрения и философские взгляды.
«Слово Бог для меня лишь выражение и продукт человеческой слабости, а Библия — собрание почитаемых, но все же достаточно примитивных легенд, — говорится в письме. — Никакое толкование, сколь бы изощренным оно ни было, не может (для меня) изменить что-либо в этом. Эти рафинированные толкования, конечно, очень разные и не имеют ничего общего с первоначальным текстом».
Альберт Эйнштейн — один из основателей современной теоретической физики, автор более 300 научных работ. Он разработал в 1905 году специальную теорию относительности, в 1907-1916 годах — общую теорию относительности, работал над проблемами космологии и общей теории поля. В 1921 году удостоен Нобелевской премии по физике.
В 1933 году после прихода к власти в Германии нацистов Эйнштейн эмигрировал в США.
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