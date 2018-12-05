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Налоговая рассказала, как правильно растаможить «евробляху»

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Налоговая рассказала, как правильно растаможить «евробляху»

В государственной фискальной службе составили список самых распространенных вопросов относительно процесса растаможки автомобилей и дали ответы на них. Об этом сообщается на официальном сайте ГФС.

Какие документы необходимо подавать для таможенного оформления автомобилей, ввезенных в режиме временного ввоза или транзита, и на автомобили, которые будут ввозиться из Европы по новому закону?

Во всех случаях, вместе с таможенной декларацией, которая оформляется таможенным брокером, необходимо подать: регистрационные (технические) документы на автомобиль (как правило, техпаспорт); документы, которые подтверждают право собственности на транспортное средство (как правило, договор купли-продажи) или право им распоряжаться и декларировать (как правило, доверенность); счет-фактуру (инвойс) или другой документ, которые определяет стоимость товара (это может быть документ, который также подтверждает право собственности).

Где можно растаможить транспортное средство?

Таможенное оформление возможно на любой таможне Украины.

Можно не выезжать за пределы Украины, растаможив авто на таможне своего региона?

Да, но необходимо подать необходимые документы и предъявить транспортное средство.

Может ли автомобиль быть заявленным как «импорт» лицом, которое не пересекало на нем границу?

Да, но при условии, что будут поданы документы, которые подтвердят право собственности на транспортное средство или право право распоряжаться или декларировать (доверенность).

Может ли воспользоваться 50-процентной скидкой на протяжении 90 дней лицо, которое уже растаможило транспортное средство?

Нет, скидка может быть использована при одном оформлении одного транспортного средства. Поскольку авто уже было оформлено таможней ранее и платежи были оплачены, повторно оформить это же транспортное средство невозможно.

Может ли авто въезжать на территорию Украины с заранее подготовленными таможенной декларацией без оплаты залоговых платежей, если авто заявлено как «импорт»?

Если гражданин принял решение ввезти транспортное средство, подача предварительной таможенной декларации и гарантирование оплаты таможенных сборов обязательны. В таком случае использование денежного задатка является лишь одним из видов обеспечения таможенных сборов, но могут быть выбраны и другие способы гарантирования. Денежный задаток обязателен только в случае, когда ввозится автомобиль, находящийся на постоянной регистрации за пределами Украины.

Может ли гражданин сам обратиться на таможню и подать документы для импорта авто или это должен делать специальный таможенный брокер?

Заполнять таможенную декларацию и необходимые документы можно самостоятельно, однако неправильное заполнение может привести к неприятностям, вплоть до составления протокола о нарушениях таможенных правил. Информация о таможенных брокерах обновляется и находится на веб-портале ГФС в разделе «Реестры».

Необходимо ли приезжать на автомобиле в зону таможенного осмотра для досмотра?

Предъявление авто обязательно. Решение о досмотре транспортного средства принимает должностное лицо согласно требованиям Таможенного кодекса.

Если штраф за просроченный транзит оплачен, есть ли необходимость платить 8,5 тыс гривен, предусмотренных новым законом?

Оплата штрафа не освобождает от исполнения взятых обязательств о соблюдении таможенного режима. Если после оплаты штрафа авто все равно находится на территории Украины, то есть основания полагать, что авто пребывает там с нарушением таможенного законодательства. Новый закон предполагает добровольную оплату в размере 8,5 тыс гривен при оформлении в режим импорта транспортных средств с нарушенными сроками и режимом транзита или временного ввоза.

На какие реквизиты должен был оплачен взнос 8,5 тыс гривен и как узнать, нужно ли его платить?

Согласно новому закону, добровольный взнос нужно платить одновременно с таможенными сборами. Реквизиты являются индивидуальными для каждой таможни, эту информацию можно найти на сайтах территориальных подразделений ГФС или узнать непосредственно у работников таможни.

Кто и как определяет стоимость авто, с которого платится НДС и сборы?

Стоимость транспортного средства определяется документами: договором покупки-продажи; инвойсом; банковскими или другими платежными документами; дополнительной информации о стоимости аналогичных транспортных средств в стране экспорта.

В документах должны быть указаны дата продажи, номер шасси (рамы), кузова (или идентификационный номер), номер двигателя авто, его модель, год выпуска, имя и фамилия лица, которому продан автомобиль. Если есть основания полагать, что стоимость авто указана неверно, таможня определяет стоимость самостоятельно.

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Напомним, 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами. Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен. Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

евробляхи
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Среда, 5 декабря 2018
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