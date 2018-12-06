Российские банки могут отключить от SWIFT

Одной из возможных мер США в ответ на агрессию РФ в Керченском проливе может стать отключение российских банков от международной системы передачи финансовой информации SWIFT. Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер в интервью «Голосу Америки».
По его словам, США хотят принятия таких мер, чтобы надавить на РФ и «прийти к такому моменту, когда Россия выразит желание провести переговоры для выработки решения».
«Возможной мерой, сказал Волкер, является отключение российских банков от международной банковской сети SWIFT, которая регулируется законами Бельгии и ускоряет международные транзакции, отправляя платежные поручения финансовым институтам в различных странах», — говорится в сообщении.
По словам Волкера, США и их западные союзники рассматривают ряд вариантов, чтобы не допустить новых проявлений «одностороннего контроля России в совместных водах Азовского моря».
Спецпредставитель Госдепа добавил, что «люди называют это „ядерной“ опцией». Он подчеркнул, что эта мера «приведет к затратам для всех участников: большим затратам для России, но и большим затратам для союзников». «В конце концов, мы должны сохранять возможность такого варианта, потому что мы не можем и дальше смотреть, как Россия делает новые агрессивные шаги в отношении соседей, такие как этот», — сказал Волкер.
По его мнению, своими действиями в Украине Россия хочет повлиять на выборы, которые состоятся в марте 2019 года.
Спецпредставитель США предупредил, что для России было бы «крайне неблагоразумно» идти на еще более агрессивные шаги в Украине.
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