Число задержанных в ходе протестов во Франции превысило 1,5 тысячи

Число задержанных в ходе субботних акций протеста движения «желтых жилетов» во Франции достигло 1726 человек. Об этом сообщил в воскресенье глава МВД страны Кристоф Кастанер.

По обновленной информации министра, по меньшей мере 1220 человек помещены под стражу. Больше всего задержаний полиция произвела в Париже. Здесь, согласно уточненным данным МВД, были задержаны 1150 человек, из которых 619 заключены в тюрьму. В ходе досмотра у многих было найдено оружие, однако адвокаты некоторых из них заявили, что их подзащитные «хотели выразить решительный протест, но не применяли насилие».

Большинство помещенных под стражу подозреваются в «заговоре с целью совершения насилия» или «подстрекательстве к совершению преступления».

В субботу во Франции прошла четвертая серия протестов движения «желтых жилетов», выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. В Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Нанте, Тулузе и других городах манифестации сопровождались столкновениями с полицией. Число принявших участие в акциях протеста превысило 125 тыс. человек. В ходе столкновений в Париже пострадали по меньшей мере 135 человек.