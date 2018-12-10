Макрон выступит сегодня с обращением к нации

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступит в понедельник с телеобращением к гражданам в связи с акциями протеста, охватившими крупнейшие французские города. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse.

По его данным, обращение президента запланировано на 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву). Как сообщила министр труда Франции Мюриэль Пенико, Макрон намерен представить «конкретные и немедленные меры» для разрешения ситуации, связанной с протестными акциями «желтых жилетов».

Как сообщал в воскресенье телеканал BFM, в понедельник Макрон также примет в Елисейском дворце представителей ведущих профсоюзов и объединений предпринимателей. Встреча будет посвящена социально-экономической ситуация во Франции в свете требований манифестантов.

В субботу во Франции прошла четвертая серия протестов движения «желтых жилетов». В Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Нанте, Тулузе и других городах манифестации сопровождались столкновениями с полицией. Число принявших участие в акциях протеста в республике превысило 136 тыс. человек.

Согласно последним данным МВД Франции, в ходе субботних протестов полиция задержала почти 2 тыс. человек.