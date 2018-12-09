Париж попросил Трампа не лезть в дела Франции

Протестующие во Франции говорят не по-английски, президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться во внутренние дела Франции, заявил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в интервью LCI.
«Желтые жилеты» протестуют не на английском языке. Я говорю Дональду Трампу, и президент республики ему уже сказал: Мы не вмешиваемся в американские споры, и вы позвольте нам жить своей жизнью«, — сказал Ле Дриан. Он добавил, что на заявления Трампа не стоит обращать внимание, поскольку большинство американцев не поддерживают отказ Трампа от Парижского соглашения по климату.
Во Франции уже несколько недель проходят массовые протесты «Желтых жилетов» в связи с решением повысить цены на бензин и ввести экологический налог на топливо. Трамп отозвался на них твитом о том, что Парижское соглашение о климате является «смертельно ошибочным», отметив, что президент Франции Эмманюэль Макрон и митингующие из-за роста налогов на бензин теперь согласились с Вашингтоном, который вышел из соглашения в 2017 году.
«Я рад, что мой друг Эмманюэль Макрон и протестующие согласились с выводами, к которым я пришел два года назад. Парижское соглашение смертельно ошибочно, поскольку оно повышает цену на энергию для ответственных стран», — пишет Трамп. В то же время, по его словам, соглашение оправдывает наиболее сильные источники загрязнения.
В еще одном твите Трамп признался в любви ко Франции. Он заявил, что протестующие хотят такого же главу государства, как он сам. Парижское соглашение не очень хорошо сработало для Франции, отметил президент США. «Скандируют: „Мы хотим Трампа!“ Люблю Францию», — написал он.
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