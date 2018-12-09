Порошенко попросил митрополита Онуфрия посодействовать освобождению захваченных моряков

Президент Украины Петр Порошенко попросил предстоятеля Украинской православной церкви, митрополита Киевского Онуфрия содействовать освобождению украинских моряков, которые были завхачены Россией «за нарушение госграницы».
«Вчера и позавчера я разговаривал с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата блаженнейшим Онуфрием. Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для возвращения моряков», — приводит в воскресенье слова главы государства его пресс-служба. Кроме того, Порошенко вновь повторил, что Киев требует немедленного освобождения украинских судов, а также открытия заблокированных РФ Керченского пролива и Азовского моря.
Напомним, что три судна Военно-морских сил Украины 25 ноября были захвачены и доставлены в Керчь. Задержанные в ходе инцидента 24 украинских моряка арестованы в РФ до 25 января. Им предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечении государственной границы, что предполагает до шести лет лишения свободы.
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