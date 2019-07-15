Порошенко анонсировал освобождение Россией моряков на этой неделе

Москва, вероятно, выдаст задержанных в ноябре 2018 года украинских моряков до ближайшего воскресенья, 21 июля, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире ICTV.
Он напомнил, что Международный трибунал ООН по морскому праву в мае обязал Россию освободить моряков и вернуть Украине корабли, захваченные во время инцидента у входа в Керченский пролив. По его словам, российский президент Владимир Путин понимает, какими будут последствия отказа выполнить это решение.
«Поскольку существуют сегодня абсолютно четкие механизмы — и об ограничении судоходства для российских судов, и об ответственности за невыполнение решения арбитража ООН. Поэтому 90%, что до 21 июля наши ребята должны быть дома, — подчеркнул политик», — сказал Порошенко.
В ноябре 2018 года российские пограничники захватили украинских моряков и три корабля ВМС Украины в районе Керченского пролива. Украинских моряков обвинили в нарушении государственной границы и арестовали.
В мае Международный суд ООН потребовал от России освободить моряков, но российская сторона отказались признавать его юрисдикцию в вопросах, связанных с «военной деятельностью». В Кремле заявили, что судьбу моряков должны решить следствие и суд.
Возвращение моряков стало одной из тем первого телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.
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