Порошенко анонсировал освобождение Россией моряков на этой неделе

Москва, вероятно, выдаст задержанных в ноябре 2018 года украинских моряков до ближайшего воскресенья, 21 июля, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире ICTV.

Он напомнил, что Международный трибунал ООН по морскому праву в мае обязал Россию освободить моряков и вернуть Украине корабли, захваченные во время инцидента у входа в Керченский пролив. По его словам, российский президент Владимир Путин понимает, какими будут последствия отказа выполнить это решение.

«Поскольку существуют сегодня абсолютно четкие механизмы — и об ограничении судоходства для российских судов, и об ответственности за невыполнение решения арбитража ООН. Поэтому 90%, что до 21 июля наши ребята должны быть дома, — подчеркнул политик», — сказал Порошенко.

В ноябре 2018 года российские пограничники захватили украинских моряков и три корабля ВМС Украины в районе Керченского пролива. Украинских моряков обвинили в нарушении государственной границы и арестовали.

В мае Международный суд ООН потребовал от России освободить моряков, но российская сторона отказались признавать его юрисдикцию в вопросах, связанных с «военной деятельностью». В Кремле заявили, что судьбу моряков должны решить следствие и суд.

Возвращение моряков стало одной из тем первого телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.