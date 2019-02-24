Макрон в этом году не рискнул поехать кататься на лыжах

Президент Франции Эмманюэль Макрон в этом году не появится на горных курортах, чтобы не вызывать раздражение у «желтых жилетов» своим дорогостоящим отдыхом. Об этом сообщает в воскресенье газета Le Parisien.

Она напоминает, что обычно Макрон с супругой приезжают на недорогой курорт в Пиренейском горном массиве — Ла Монжи. Это связано с тем, что в юности Макрон провел немало каникул в этих горах, так как в этом регионе жила одна из его бабушек.

Курорт Ла Монжи далеко не столь престижный и дорогостоящий, как места отдыха в Альпах, привлекающие богатых клиентов со всего континента. Тем не менее, по данным газеты, в нынешних условиях протестов «желтых жилетов» против бедности в стране такой отдых президента может напомнить населению, что ему подобные поездки не по карману.

Горные виды спорта стремительно набирали популярность во Франции с середины 70-х годов прошлого века. Страна с восхищением следила в этой связи за достижениями президента Валери Жискар д’Эстена, заядлого лыжника, по уровню своему не уступавшему профессионалам. Эмманюэль Макрон, по данным Le Parisien, ссылающейся на мнение его окружения, не уступает Жискар д’Эстену. Более того, друзья даже считают его «горнолыжным гением» и сравнивают его уровень с достижениями трехкратного олимпийского чемпиона, француза Жан-Клода Кили.

Газета приводит данные Группы по мониторингу неравенства (Observatoire des ingalits), согласно которой лишь 8% французов имеют возможность один раз в два года позволить себе отдых на горных курортах. При этом две трети населения вообще никогда не отправляются в горы на зимние каникулы.