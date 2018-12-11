Ученые выяснили, что люди больше не определяют сами свое пищевое поведение

Австралийские ученые из Университета Квинсленда провели исследование, посвященное влиянию массовой культуры на пищевое поведение человека. Как выяснили специалисты, человек больше не решает, чем и как ему питаться, за него это делают знаменитости, телезвезды, кулинарные шоу и рекомендации СМИ.

«Быть веганом теперь модно, а мясоедом — нет. И этот выбор делаете не вы, за вас решают знаменитости и кулинарные шоу — теперь они, а не личный вкус, помогают супермаркетам и потребителям наполнять и опустошать полки», — заявил один из авторов исследования, доктор Мишель Филиппов.

Выводы, к которым пришли ученые, стали первой попыткой научного осмысления влияния, которое оказывает массовая культура на вкусовые предпочтения индивида. «До недавнего времени любое альтернативное пищевое поведение определялось внутренними мотивами: желанием бороться за права животных, заботой о собственном здоровье или об окружающей среде. Сегодня мы видим совсем другую картину. Мотив кардинально поменял вектор — теперь все определяется стремлением соответствовать неким стандартам, заданным извне. Люди зачастую следуют советам блогеров или ведущих кулинарных шоу, примерам телезвезд или знаменитостей и даже рекомендациям мобильных приложений или сообществ в социальных сетях», — отметил Филиппов.

По словам ученых, умелые маркетинговые стратегии, в которые активно вовлекаются знаменитости, стали влиять на альтернативное пищевое поведение человека.

«Люди больше не хотят понимания, особого отношения и теплых разговоров по душам. Они слушают не тех, кто продает им еду, а тех, кто говорит, какой она должна быть. В итоги мы видим огромное количество примеров партнерских отношений между знаменитыми шеф-поварами, такими как Джейми Оливер и Хестон Блюменталь, и продуктами определенных марок. То есть люди делают выбор, опираясь на советы совершенно незнакомых людей, и лишь потому, что те знамениты», — говорит соавтор исследования, сотрудник Центра исследований цифровых медиа Университета Квинсленда Кэтрин Кирквуд.