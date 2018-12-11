Войти
Минюст помог нивелировать основное доказательство в деле Мартыненко
резонанс
Минюст помог нивелировать основное доказательство в деле Мартыненко
Климкин предложил европейцам «на выбор» несколько типов санкций против РФ
позиция
Климкин предложил европейцам «на выбор» несколько типов санкций против РФ

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

наука
RSS

Ученые выяснили, что люди больше не определяют сами свое пищевое поведение

1143
Ученые выяснили, что люди больше не определяют сами свое пищевое поведение

Австралийские ученые из Университета Квинсленда провели исследование, посвященное влиянию массовой культуры на пищевое поведение человека. Как выяснили специалисты, человек больше не решает, чем и как ему питаться, за него это делают знаменитости, телезвезды, кулинарные шоу и рекомендации СМИ.

«Быть веганом теперь модно, а мясоедом — нет. И этот выбор делаете не вы, за вас решают знаменитости и кулинарные шоу — теперь они, а не личный вкус, помогают супермаркетам и потребителям наполнять и опустошать полки», — заявил один из авторов исследования, доктор Мишель Филиппов.

Выводы, к которым пришли ученые, стали первой попыткой научного осмысления влияния, которое оказывает массовая культура на вкусовые предпочтения индивида. «До недавнего времени любое альтернативное пищевое поведение определялось внутренними мотивами: желанием бороться за права животных, заботой о собственном здоровье или об окружающей среде. Сегодня мы видим совсем другую картину. Мотив кардинально поменял вектор — теперь все определяется стремлением соответствовать неким стандартам, заданным извне. Люди зачастую следуют советам блогеров или ведущих кулинарных шоу, примерам телезвезд или знаменитостей и даже рекомендациям мобильных приложений или сообществ в социальных сетях», — отметил Филиппов.

По словам ученых, умелые маркетинговые стратегии, в которые активно вовлекаются знаменитости, стали влиять на альтернативное пищевое поведение человека.

Читайте также: Опрос КМИС: Порошенко на третьем месте

«Люди больше не хотят понимания, особого отношения и теплых разговоров по душам. Они слушают не тех, кто продает им еду, а тех, кто говорит, какой она должна быть. В итоги мы видим огромное количество примеров партнерских отношений между знаменитыми шеф-поварами, такими как Джейми Оливер и Хестон Блюменталь, и продуктами определенных марок. То есть люди делают выбор, опираясь на советы совершенно незнакомых людей, и лишь потому, что те знамениты», — говорит соавтор исследования, сотрудник Центра исследований цифровых медиа Университета Квинсленда Кэтрин Кирквуд.

еда, исследование, диета
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 11 декабря 2018
Понедельник, 10 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инновационном развитии

Реформы, которые у нас в принципе возможны и, скорее всего, пусть очень медленно, но все же произойдут, приведут просто к дерегуляции экономики. Она теоретически может вызвать инновационный рост, но вряд ли это произойдет. Поэтому в Украине возможны только рост на базе инвестиций и рост на базе активизации торговли. В результате в Украине будет такая экономика, как в Аргентине или Перу - практически полностью деиндустриализованная.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Автокефалия, как новая украинская fata Morgana

Объединительный Собор, на котором планируется объявить о создании Единой Поместной Православной Церкви (ЕПУЦ) состоится 15 декабря в Соборе Святой Софии. Для Президента Петра Порошенко – это важное пиар-событие в его предвыборной кампании. Возможны ли неожиданности? Судя по заявлению «ответственного» за Объединительный Собор Ростислава Павленко о том, что мероприятие «может длиться от нескольких часов до нескольких суток», власть не исключает форс-мажоров.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как ставка ФРС США влияет на экономику Украины

Наша страна в сложном положении - например, в следующем году Украина должна выплатить около 5,9 млрд. долларов по внешнему долгу (погашение и обслуживание). Проблемой может быть не только укрепление доллара по отношению к валютам развивающихся стран, но и возможный дальнейший рост ставок заимствований вследствие высокой ставки ФРС.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016