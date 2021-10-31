Ученые назвали продукты, которые значительно увеличивают риск деменции

Специалисты из организации Dementia Australia перечислили список продуктов, употребление которых многократно увеличивает риск развития деменции. Их рекомендации опубликовали в британской газете Daily Express.
«Люди, которые едят много продуктов, содержащих насыщенные жиры и трансжиры, в группе риска», — говорится в статье.
В материале уточняется, что к «опасным» продуктам причисляют жирную молочную продукцию, например, сливочное масло. Эксперты предупредили о вреде мясной продукции, особенно сала. Также к списку добавили пальмовое и кокосовое масло, а также шоколад.
В Dementia Australia отметили, что трансжиры в большом количестве содержатся в продуктах быстрого питания, вредных закусках, жареных продуктах и выпечке, такой как торты и печенье.
В тексте подчеркивается, что, убрав эти продукты из рациона, избежать деменции со сто процентной вероятностью не получится, но удастся снизить ее в несколько раз.
При этом, по мнению авторов текста, фрукты и овощи, богатые антиоксидантами, и продукты, имеющие в составе мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, могут защитить от заболевания.
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