Опрос КМИС: Порошенко на третьем месте

Лидером президентского рейтинга остается лидера партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, на втором месте — шоумен Владимир Зеленский, закрывает тройку действующий президент Украины Петр Порошенко, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Согласно данным опроса, который были представлены на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина», если бы выборы президента Украины происходили в ноябре и респонденты могли выбирать из 37 фамилий кандидатов, то 11,9% (21,2% среди тех, кто определился со своим выбором) проголосовали бы за Ю.Тимошенко, 8,2% (14,6%) — за шоумена Владимира Зеленского, 6,5% (11,6%) — за действующего президента Украины Петра Порошенко, 6,2% (11%) — за лидера «Оппозиционной платформы — За життя» Юрия Бойко.
Кроме того, 4,9% (8,7% из тех, кто определился со своим выбором) намерены проголосовать за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 4,6% (8,2%) — за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко, 2,1% (3,8%) готовы отдать свой голос рок-музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука.
Вместе с тем, 27,6% респондентов не определились со своим выбором, 9,3% решили не принимать участие в голосовании, а 4,7% вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бюллетень.
Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии с 23 ноября по 3 декабря 2018 года.
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