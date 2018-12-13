СМИ назвали возможных покупателей украинской «дочки» ВТБ

На покупку украинской «дочки» российского ВТБ, которую Нацбанк в конце ноября признал неплатежеспособной, претендуют три крупных игрока, пишет в четверг газета «Коммерсантъ».
По данным издания, это Первый украинский международный банк (ПУМБ), украинский Альфа-банк и ТАСкомбанк. ПУМБ принадлежит предпринимателю Ринату Ахметову, ТАСкомбанк — Сергею Тигипко, украинский Альфа-банк входит в «Альфа-Групп», которая зарегистрирована за рубежом, но имеет одноименный российский банк.
По информации источника издания, близкого к НБУ, эти три банка подали реальные заявки на украинскую «дочку» ВТБ. Информацию подтвердили газете и источники, близкие к этим банкам. Всего же в перечне НБУ, с которым ознакомился «Коммерсантъ», значится восемь банков. Помимо трех вышеперечисленных это Универсал-банк, Кредобанк, Мотор-банк, Асвио-банк, КИБ.
По результатам конкурса победителю могут быть переданы активы и обязательства неплатежеспособного банка или продан весь банк. При этом, как отмечают источники газеты, никто из инвесторов не рассматривает варианта покупки всего банка.
Собеседники газеты отмечают, что на текущий момент из трех претендентов на получение активов и обязательств ВТБ шансы имеют Ринат Ахметов и его ПУМБ. «Он — самый богатый человек Украины и при этом в отличие от Сергея Тигипко не имеет проблем с нынешней властью», — приводит газета слова одного из своих источников. «Альфа-банку в свое время, после покупки Укрсоцбанка, рекомендовали сбавить пыл и прекратить приобретение активов», — добавил собеседник.
В конце ноября Национальный банк определил украинскую «дочку» ВТБ как неплатежеспособную. Регулятор объяснил свое решение необходимостью защитить интересы вкладчиков и кредиторов.
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