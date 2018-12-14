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Новые украинские политики не впечатляют, - Мелинда Хэринг

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Новые украинские политики не впечатляют, - Мелинда Хэринг

«Самопоміч» и «Гражданская позиция» не пройдет самостоятельно во второй тур выборов, но объединение политических сил невозможно из-за конфликта лидеров. «Гражданская позиция» начинала сильно, но ее лидер Анатолий Гриценко, хоть и толковый, но не для президентства. Новые украинские политики пока слабы и не впечатляют», - пишет Мелинда Хэринг, редактор рубрики UkraineAlert на Atlantic Council в статье «Новые политики уже есть. Но что это меняет?».

7 декабря около 250 украинцев собрались в Киеве для запуска нового социального движения, что выглядит как первая либеральная политическая партия Украины.

«Люди важны» формируют эту платформу для минимизации роли правительства в экономике и переориентации государства вокруг концепции служения. Это то, что американцы понимают, как правый центризм или либертарианство. Ведут это движение пять выдающихся реформаторов с опытом работы в правительстве и вне его: киевский бизнесмен и местный депутат Сергей Гусовский, основатель ProZorro и первый заместитель министра экономического развития и торговли Макс Нефьодов, исполнительный директор аналитического центра Виктор Андрусив, независимый эксперт Алексей Гончарук и лидер неправительственной общественной организации Оксана Нечипоренко. По словам Гусовского, их рабочий слоган «Люди важны» охватывает видение движения – тех, кто считает, что реформирование государства сводится к тому, чтобы иметь правильных людей в правильном месте и правильное время.

В конце трехчасовой дискуссии участников попросили отдать время и деньги. Движение будет финансироваться путем малых и средних взносов от обычных людей и бизнесменов, говорит Гусовский.

Это все, конечно, звучит блестяще, но в Украине уже более 120 активных политических партий, и в последние месяцы реформаторы мало что сделали, кроме попыток организовать единое политическое движение для участия в президентских выборах-2019.

Результаты пока не впечатляют. Было много волнующих встреч, разговорных марафонов о потенциальном партнерстве, бесконечные манипуляции, и лишь немного ощутимых результатов. Результаты пока не впечатляют.

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С приближением дедлайна выборов, партии и игроки начинают объединяться. Из старых оппозиционных партий в президентских выборах будут участвовать «Самопоміч» и «Гражданская позиция», но вряд ли одна из них пройдет во второй тур без объединения с другими силами. Надежда на такой союз слабая, поскольку лидеры этих двух партий не переносят друг друга. «Гражданская позиция» начинала сильно, но ее лидер Анатолий Гриценко, хоть и толковый, но не для президентства – утверждает Мелинда Хэринг, редактор рубрики UkraineAlert на Atlantic Council в статье «Новые политики уже есть. Но что это меняет?».

Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Сергей Гусовский, Мелинда Хэринг
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