Складной смартфон Samsung будет стоить в районе $1800

Смартфон Samsung со складывающимся пополам экраном, который может выйти в 2019 году, будет стоить не дешевле $1800. Такая сумма сложилась из-за высокой компонентов, необходимых самому технически сложному аппарату корейского производителя.

Об этом следует из 74-страничного доклада аналитической фирмы CCS-CIMB Research, посвященного будущему «гнутых» устройств. Как сообщают аналитики, новинка Samsung будет именоваться Galaxy Fold. В неё установят 7,3-дюймовую складную OLED-панель (2152×1536 пикселей), следующее поколение процессоров Exynos или Snapdragon и два фотомодуля.

Каждая секция дисплея получит собственную камеру (8-мегапиксельную на «обложке» и 12-мп основную) и батарею, общая екость которых составит 5–6 тысяч мА*ч. Производство Galaxy Fold обойдется в $636,70 — почти на 70% дороже, чем Galaxy S9+ (не считая затрат на сборку, рекламу, логистику и так далее), пишет голландский техноблог Lets Go Digital.

Прототип смартфона с технологией Infinity Flex Display, который может сгибаться пополам, Samsung показала в ноябре. В сложенном виде он выглядел как обычный, хоть и очень увесистый смартфон, в развернутом — как 7,3-дюймовый планшет. Когда его OLED-панель раскрыта, на ней может одновременно отображаться до трех приложений (эту функцию назвали «мультиактивное окно»).

Официально ни дату выхода сгибаемого устройства, ни его цену в Samsung не называли. Предположительно, Galaxy Fold дебютирует в марте 2019 года, вскоре после анонса флагманского смартфона Galaxy S10.