Митрополит Онуфрий наградил талантливую молодежь и выдающихся украинцев

В Национальной опере Украины 14 декабря Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий на VI Церемонии награждения «Дети Украины - будущее нации» отметил талантливую молодежь страны.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, Митрополит Онуфрий вручил подарки и награды детям, которые прославляют Украину во всем мире и являются победителями конкурсов и соревнований.

«Молодые украинцы - надежда нашей нации. Эта молодежь является красотой нашей земли, нашего народа. Это те люди, о которых говорят и те, кто живут в Украине, и те, кто живут за пределами Украины, граждане других государств. Они, видя этих прекрасных людей, эти таланты: спортивные, художественные, - проникаются уважением, любовью к нашей земле, к нашему народу», - сказал Предстоятель.

Блаженнейший обратил внимание на выдающихся украинцев, которые являются примером для молодежи.

«Все народы, все люди, живут на земле определенный отрезок времени и одно поколение сменяет другое, новое поколение, и наша задача, наш долг сделать так, чтобы то поколение, которое нас сменит, было, по крайней мере, не хуже нас. Оно должно быть лучшим. Сегодня здесь собраны наши звезды, таланты, которые уже реализовали себя в жизни, и наши дети, которые хотят видеть пример, образец, который бы они наследовали и формировались», - сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ рассказал, каким должно быть соотношение таланта и труда для достижения успеха.

«Талант - это дар Божий, а труд - средство, с помощью которого человек развивает дар, которым он одарен от Бога. Работа преклоняет милость Божию к человеку, и этот талант развивается в человеке. Если человек талантлив, но не хочет работать над собой, он этот талант закапывает. А тот человек, который имеет талант и работает - к тому Бог близко, человеку Бог помогает и он становится совершенным», - отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий наградил соучредителя программы «Дети Украины - будущее нации» Владислава Багинского орденом преподобного Нестора Летописца I степени.

«В конце года мы награждаем детей, проявивших себя в различных конкурсах и соревнованиях. Это участники и призеры Олимпийских игр, «Евровидения», «Славянского базара». Это те люди, которые привезли в Украину крупные победы. Это те дети, которыми нужно гордиться. Сейчас такое время, когда важно давать молодежи ориентиры», - сказал Владислав Багинский.

Абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу Александр Усик получил из рук Предстоятеля УПЦ орден преподобного Ильи Муромца I степени. Спортсмен рассказал, как следует работать, чтобы реализовать свой потенциал.

«Нам даются знаки от Всевышнего, и когда мы начинаем их видеть - тогда все хорошо в нашей жизни. Талант - это такое громкое слово ... Один процент таланта, девяносто девять процентов кропотливого труда в зале или в другом месте – какой деятельностью вы занимаетесь. Работать и работать ... и молиться. И тогда все получится», - подчеркнул боксер.

Получая из рук Блаженнейшего награду, Александр Усик сказал: «Друзья, давайте друг друга любить, прощать и уважать, и тогда у нас будет все хорошо. Слава Богу за все!».

По мнению Александра Усика, «надо детей баловать, немного, потому что когда они вырастут, станут взрослыми, мы не знаем, что их ждет».

«Вот такие мероприятия, возможно, будут греть их душу, они будут вспоминать хорошие времена и это будет стимулом для них. Надо о детях заботиться. Когда я играю со своими детьми, у меня их трое, с одним или с другим, или с третьим, я наблюдаю за ними, что они делают, я хочу изучить их, чтобы мне легче было с ними общаться. Чтобы дети не закрывались от родителей, когда им что-то не разрешают, ругают... Если мы будем узнавать своих детей, будет легче», - считает Александр Усик.

Рок-музыкант Олег Карамазов получил от Блаженнейшего грамоту, выданную международной общественной организации «День Крещения Руси», руководителем которой он является. С грамотой «за усердные труды во славу Святой Церкви» Митрополит Онуфрий вручил организации памятный знак равноапостольного князя Владимира.

«Я рад в эти предпраздничные дни поздравить всех вас, пожелать добра и любви, и сказать спасибо всем людям организации «День Крещения Руси» - это великие и замечательные украинские ученые, историки, учителя, врачи, спортсмены, музыканты, журналисты, предприниматели, это те люди , которые десять лет назад подарили нашей Родине, Украине и Киеву память о Дне Крещения Руси. Наверное, вы помните большие концерты, которые проходили на площадях, Крестные ходы ... Я хочу сказать всему православному народу Украины огромное спасибо. Да здравствует добро и любовь!», - сказал Олег Карамазов.

На программу «Дети Украины - будущее нации» поздравить участников и гостей церемонии пришли также Роман Вирастюк, Александр Крикун, звезды современной музыки: группы «Время и Стекло», «Сказка», Сергей Бабкин, Alekseev, Constantine, TAYANNA, Александр Пономарев, Влад Сытник, Oleynik, Тarabarova, Злата Огневич, группы «Один в каноэ», «PILIPS», «Братья Карамазовы».

«Дети Украины - будущее нации» - всеукраинская программа и мероприятие, в котором отличия получает новое поколение Украины: дети, сумевшие покорить не только Украину, но и Европу, мир, подняться на самые высокие ступени признания, покорив общество своим талантом и профессионализмом. Это дети, которые прославляют Украину во всем мире.

Проект охватывает все регионы Украины. Лауреатов программы определяют путем экспертной оценки по достижениям претендента в текущем году в культуре, образовании и спорте.