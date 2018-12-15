Две статуэтки «Оскар» продали с аукциона за сотни тысяч долларов

Две статуэтки «Оскар», которые присуждает Американская академия киноискусств, продали в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) во время завершившихся в пятницу торгов. Об этом сообщается на сайте организовавшего их аукционного дома Profiles in History.
Одна из статуэток в виде стоящего на катушке киноленты рыцаря с мечом была продана за $524 тыс. Ее присудили в 1948 году в номинации «Лучший фильм». Победу одержала тогда драма «Джентльменское соглашение» об антисемитизме в США (Gentleman’s Agreement, 1947) американского режиссера Элиа Казана.
Второй «Оскар» ушел с молотка за $256 тыс. Данной награды была удостоена в категории «Лучший фильм» картина «Мятеж на Баунти» (Mutiny on the Bounty, 1935) Фрэнка Ллойда, повествующая о бунте на британском корабле. На торги были выставлены сотни различных предметов, связанных с Голливудом. В общей сложности по итогам аукциона, продолжавшегося в течение четырех дней, было выручено около $8 млн.
Статуэтки «Оскар» в США выставляют на торги сравнительно нечасто. Одной из причин этого является то, что в начале 1950-х годов были приняты правила, согласно которым все получатели «золотых рыцарей» обязуются перед продажей предложить киноакадемии выкупить их за $1. Данное правило распространяется и на наследников тех, кто был удостоен премии.
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