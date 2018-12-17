Стали известны соперники Шахтера и Динамо в плей-офф Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда 1/16 финала Лиги Европы. Своих соперников узнали и два представителя Украины — донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». «Горняки» встретятся с немецким «Айнтрахтом», а «Динамо» сыграет с греческим «Олимпиакосом», сообщает официальный сайт УЕФА.
Следует отметить, что «Шахтер», как «несеянная» команда, первый матч проведет дома, а «Динамо», как победитель группы, находилось в числе «сеянных» и имеет преимущество в виде домашней ответной встречи.
Полные результаты жеребьевки:
Лига Европы. 1/16 финала
Виктория — Динамо Загреб
Брюгге — Зальцбург
Рапид — Интер
Славия — Генк
Краснодар — Байер
Цюрих — Наполи
Мальме — Челси
Шахтер — Айнтрахт
Селтик — Валенсия
Ренн — Бетис
Олимпиакос — Динамо
Фенербахче — Зенит
Спортинг — Вильярреал
БАТЕ — Арсенал
Матчи 1/16 финала пройдут 14-го и 21 февраля. Финальный матч турнира в нынешнем сезоне состоится в Баку.
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