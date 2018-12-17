Стали известны соперники Шахтера и Динамо в плей-офф Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда 1/16 финала Лиги Европы. Своих соперников узнали и два представителя Украины — донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». «Горняки» встретятся с немецким «Айнтрахтом», а «Динамо» сыграет с греческим «Олимпиакосом», сообщает официальный сайт УЕФА.

Следует отметить, что «Шахтер», как «несеянная» команда, первый матч проведет дома, а «Динамо», как победитель группы, находилось в числе «сеянных» и имеет преимущество в виде домашней ответной встречи.



Полные результаты жеребьевки:

Лига Европы. 1/16 финала

Виктория — Динамо Загреб

Брюгге — Зальцбург

Рапид — Интер

Славия — Генк

Краснодар — Байер

Цюрих — Наполи

Мальме — Челси

Шахтер — Айнтрахт

Селтик — Валенсия

Ренн — Бетис

Олимпиакос — Динамо

Фенербахче — Зенит

Спортинг — Вильярреал

БАТЕ — Арсенал

Матчи 1/16 финала пройдут 14-го и 21 февраля. Финальный матч турнира в нынешнем сезоне состоится в Баку.