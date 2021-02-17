Кабмин разрешил болельщикам посетить матч «Динамо» с «Брюгге» в Киеве

Кабинет министров Украины разрешил посещение зрителями футбольных матчей с 18 февраля.

Соответствующее постановление правительство с однодневной доработкой утвердило на заседании в среду.

Разрешается, в частности, проведение матчей команд игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов со зрителями с заполненностью не более 50%.

Как сообщалось, матч «Динамо» с «Брюгге» состоится 18 февраля на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве. Это первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы.