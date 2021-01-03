Два украинских футболиста попали в список 50 талантов года по версии УЕФА

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включили в рейтинг пятидесяти молодых талантливых игроков, за кем стоит следить в 2021 году, двух украинских спортсменов — Илью Забарного из «Динамо» (Киев) и Анатолия Трубина из «Шахтера». Об этом сообщили на официальном сайте организации.
Илья Забарный — центральный защитник, дебютировал за «Динамо» в сентябре. От звонка до звонка провел все девять матчей в Лиге чемпионов (включая квалификацию). Принял участие в трех осенних встречах сборной Украины в Лиге наций.
Анатолий Трубин — высокий вратарь с великолепной реакцией. Вышел в «основе» на пять матчей «Шахтера» на групповом этапе Лиги чемпионов и в трех из них не пропустил.
Помимо игроков «Динамо» и «Шахтера» в число наиболее перспективных футболистов Европы вошли 17-летний хавбек дортмундской «Боруссии» и молодежной сборной Англии Джуж Беллингем, 18-летний полузащитник амстердамского «Аякса» Райан Гравенберх и другие.
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