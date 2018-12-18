В России обещают давать российское гражданство украинским священникам

Госдума РФ может рассмотреть особый порядок получения гражданства для пострадавших за веру священнослужителей в Украине. Об этом заявил во вторник журналистам председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Сегодня в Украине грубо нарушается один из базовых конституционных принципов — свобода вероисповедания», — сказал глава нижней палаты парламента РФ.

В связи с этим он не исключил, что депутаты подготовят законодательные предложения, предусматривающие особый порядок получения российского гражданства для «пострадавших по религиозному признаку украинцев».

Напомним, ранее Госдума РФ приняла во втором чтении правительственный законопроект, наделяющий президента России правом определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на приобретение российского гражданства в упрощенном порядке. Тогда отмечалось, что это решение поможет получить гражданство РФ желающим сделать это гражданам Украины.