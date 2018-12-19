В Европе заявляют о нарушении Украиной соглашения о безвизовом режиме – выставили условия

Еврокомиссия (ЕК) нашла множество нарушений Украиной соглашения о безвизовом режиме, однако пока не считает нужным вводить в действие механизм о его замораживании, при условии «немедленных действий Киева» по выполнению требований соглашения. Об этом говорится в опубликованном в среду в Брюсселе ежегодном отчете ЕК по выполнению соглашений о безвизовом режиме со странами Западных Балкан и программы Восточного партнерства.

«Украине еще предстоит выполнить критерии для либерализации визового режима. Многие требования предыдущего (мартовского) отчета остаются не выполнены, для чего Украине необходимо принять немедленные действия, которые также необходимы для выполнения обязательств в сфере борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией», — говорится в документе.

В докладе подчеркивается, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом число случаев отказов в доступе украинцам на территорию ЕС выросло на 47% и составило 33,1 тыс. случаев. Число украинцев, пойманных на нелегальном проживании в странах ЕС, по оценкам Еврокомиссии, в 2017 году выросло на 13% по сравнению с предыдущим годом и достигло 33,5 тыс. человек. В 2018 году произошло дальнейшее «значительное увеличение числа отказов во въезде», отметила ЕК, не приведя точных цифр.

Еврокомиссия отметила, что нелегальная миграция из Украины, а также из Сербии, Боснии и Герцеговины остается на высоком уровне. Украина также фигурирует в списке государств, граждане которых активно участвуют в трансграничных организованных преступных группировках, занимающихся контрабандой, торговлей людьми, нелегальной перевозкой мигрантов, наркоторговлей, киберпреступностью, махинациями с недвижимостью и отмыванием денег. Кроме того, Еврокомиссия отметила, что Украина остается одной из основных транзитных стран для контрабанды на территорию ЕС поддельной продукции, в особенности табачных изделий. Граждане Украины, отметили в ЕК, также все более широко вовлечены в сложные кибернетические криминальные операции.

Чтобы не допустить замораживания безвиза Украине выдвинуты семь требований, которые должны быть выполнены в кратчайшие сроки. Так, ЕК потребовала срочно сократить число прибывающих в ЕС нелегальных мигрантов с украинским гражданством, организовать информационные программы о правах и обязанностях в рамках безвиза, отказаться от «чрезмерного регулирования» неправительственных организаций, обеспечить независимость и эффективность антикоррупционных структур, восстановить независимость и работу специальной антикоррупционной прокуратуры, создать полностью рабочую систему декларирования собственности госчиновников, повысить эффективность полиции и спецслужб в борьбе с оргпреступностью, в том числе, киберпреступностью.