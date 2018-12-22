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Bloomberg сообщил о желании Трампа уволить главу ФРС Джерома Пауэлла
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Bloomberg сообщил о желании Трампа уволить главу ФРС Джерома Пауэлла

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Bloomberg сообщил о желании Трампа уволить главу ФРС Джерома Пауэлла

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отставки председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Об этом со ссылкой на четыре источника, близкие к обсуждению, в субботу сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, глава Белого дома недоволен решением ФРС в четвертый раз в этом году повысить базовую процентную ставку и сохранить темпы сокращения вложений в облигации и другие ценные бумаги, которые на данный момент оцениваются в $4,1 трлн. По словам двух источников, глава вашингтонской администрации возвращался к этому вопросу несколько раз за последние дни. При этом, как отмечает агентство, ряд советников Трампа предупредили его, что отставка Пауэлла будет «катастрофическим шагом».

В среду ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25 — 2,5%.

Решение сокращать объем вложений ФРС приняла еще в сентябре 2017 года, когда ей руководила Джанет Йеллен. Тогда активы ЦБ составляли $4,5 трлн. Сокращение активов началось с $10 млрд в месяц путем отказа от ежемесячного реинвестирования в казначейские бумаги США. При нынешних темпах сокращение баланса, скорее всего, займет до 3,5 лет, он будет доведен до $2,5 трлн.

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Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за проводимую им политику постепенного повышения базовой учетной ставки. В одном из своих интервью президент заявил, что, назначая Пауэлла на должность председателя ФРС, он считал, что тот будет сторонником сохранения низкой процентной ставки, однако с разочарованием выяснил, что это оказалось не так.

ФРС, Джером Пауелл
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