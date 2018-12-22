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Нынешняя неделя стала худшей для фондового рынка США за последнее десятилетие

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Нынешняя неделя стала худшей для фондового рынка США за последнее десятилетие

Уходящая неделя стала худшей для американских бирж за последние несколько лет, пришли к выводу СМИ. S&P 500, Dow Jones и Nasdaq закрыли ее снижением.

Причем индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite с момента своего пика упал на 20%, скатившись на так называемый «медвежий (понижающийся) рынок», указывают WSJ и Bloomberg. 21 декабря он потерял более чем 2%. Снижение за неделю тем временем составило 8,36%. Это является самым резким падением Nasdaq Composite с ноября 2008 года.

Dow Jones в пятницу снизился на 1,8%. За неделю он упал на 6,8%, что для него так же стало самым большим недельным падением в процентном выражении с 2008 года.

S&P 500 21 ноября потерял 2%, падение за неделю составило 7%. Показатель для индекса тоже стал самой большой недельной потерей, но с августа 2011 года.

Индекс волатильности Чикагской биржи опционов (Cboe), известный как «индикатор страха», тем временем поднялся выше 30 и достиг 10-месячного максимума, замечает Bloombeerg. Доллар в свою очередь вырос. Это, как поясняет агентство, произошло потому, что Китай объявил об упрощении денежно-кредитной политики.

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В целом же, по оценкам Bloomberg, биржи, которые и так всю неделю находились под давлением из-за опасений инвесторов по поводу повышения процентных ставок и угрозы замедления глобального роста, обрушил «большой объем, вызванный одновременным истечением сроков фьючерсов и опционов». Кадровые перестановки в Белом доме и растущая вероятность закрытия американского правительства только усилили беспокойство инвесторов перед праздниками, замечает агентство.

фондовый рынок, S&P, Dow Jones, Nasdaq
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Пятница, 21 декабря 2018
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об экономических итогах 2018 года

Макрозадачей экономических реформ должна стать трансформация украинской экономки в направлении, заданном вышеприведенными векторами развития, задействование потенциала украинской науки. И тогда наша страна будет экспортировать не только катанку, ячмень и семена подсолнечника, аммиачную селитру и карбамидно-аммиачную смесь. Тогда Украина будет производить и продавать на внешних рынках электронное, оптическое телекоммуникационное и мультимедийное оборудование, продукцию аэрокосмической промышленности, судостроения, сельхозмашиностроения, станкостроения и фармацевтики.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Что будет с курсом доллара в 2019 году

Курсовая динамика ноября-декабря уходящего года была довольно насыщенной и доллар снова привлек к себе внимание как населения, так и бизнеса. Еще более интересной ситуация может быть в 2019 году. Выборы, растущая зависимость от аграриев (а значит и от урожая 2019) и дисбаланс во внешней торговле, на фоне растущей поддержки от внешних кредиторов, обещают сделать 2019 год для валютного рынка скорее не сложным, а очень интересным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об экономических прогнозах

Окончание года – время, когда принято оглашать прогнозы: насколько процентов вырастет/снизится ВВП, каким будет курс гривны, как изменится сальдо платежного баланса, на сколько долларов подорожает/подешевеет баррель нефти, et cetera. При этом все совершаемые экономические прогнозы можно разделить на три класса - со слабой, средней и сильной степенью прогнозирования.
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