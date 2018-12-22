Нынешняя неделя стала худшей для фондового рынка США за последнее десятилетие

Уходящая неделя стала худшей для американских бирж за последние несколько лет, пришли к выводу СМИ. S&P 500, Dow Jones и Nasdaq закрыли ее снижением.
Причем индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite с момента своего пика упал на 20%, скатившись на так называемый «медвежий (понижающийся) рынок», указывают WSJ и Bloomberg. 21 декабря он потерял более чем 2%. Снижение за неделю тем временем составило 8,36%. Это является самым резким падением Nasdaq Composite с ноября 2008 года.
Dow Jones в пятницу снизился на 1,8%. За неделю он упал на 6,8%, что для него так же стало самым большим недельным падением в процентном выражении с 2008 года.
S&P 500 21 ноября потерял 2%, падение за неделю составило 7%. Показатель для индекса тоже стал самой большой недельной потерей, но с августа 2011 года.
Индекс волатильности Чикагской биржи опционов (Cboe), известный как «индикатор страха», тем временем поднялся выше 30 и достиг 10-месячного максимума, замечает Bloombeerg. Доллар в свою очередь вырос. Это, как поясняет агентство, произошло потому, что Китай объявил об упрощении денежно-кредитной политики.
В целом же, по оценкам Bloomberg, биржи, которые и так всю неделю находились под давлением из-за опасений инвесторов по поводу повышения процентных ставок и угрозы замедления глобального роста, обрушил «большой объем, вызванный одновременным истечением сроков фьючерсов и опционов». Кадровые перестановки в Белом доме и растущая вероятность закрытия американского правительства только усилили беспокойство инвесторов перед праздниками, замечает агентство.
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