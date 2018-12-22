Митрополит Онуфрий встретился с послом США в Украине

21 декабря Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий встретился в своей резиденции в Киево-Печерской Лавре с Послом США в Украине госпожой Мари Йованович. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Американского дипломата сопровождали сотрудник политического отдела Посольства А. Купер и переводчик В. Пасечник. Во встрече также принял участие заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.
Сообщается, что во время встречи был обсужден ряд актуальных вопросов церковной жизни, церковно-государственных отношений, а также обеспечения права на свободу вероисповедания.
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